صور.. محافظ القاهرة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى مجلس النواب

وأكد عبدالعال، خلال اجتماع لمتابعة استعدادات انتخابات مجلس النواب المقرر لها يومى 7 و8 نوفمبر، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها فى الانتخابات يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين، مشيرًا إلى أن فترة الصمت الانتخابى تبدأ فى العاصمة اعتبارًا من الغد.

وحث محافظ القاهرة، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وشدد المحافظ، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، وسيتم توفير عدد كافى من المقاعد بالمدارس، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأضاف أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية برئاسة سكرتير عام المحافظة، وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأمورى أقسام الشرطة ومديرى الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أى إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وأشار إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير عدد من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتى كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى.

وأكد على مديرية الشؤون الصحية، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ.

كما طالب هيئة النقل العام بالتنسيق مع مرور القاهرة لتسيير الحركة المرورية وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

حضر الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة ورؤساء مجالس إدارات شركتى المياه والصرف الصحى ومسؤولى الأمن والكهرباء ومرفق الإسعاف.