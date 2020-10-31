وزارة التربية والتعليم تنشر جدول الأسبوع الثالث لعرض الحصص على القناة التعليمية...

نشرت وزارة التربية والتعليم جداول الأسبوع الثالث لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا”، في الفترة من يوم الأحد ١ نوفمبر حتى السبت ٧ نوفمبر ٢٠٢٠. تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦ بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

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