«الهيئة الوطنية» تعلن الأحد نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب

يعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى الثانية ظهر غدا الأحد، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك فى مؤتمر صحفى عالمى من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".

ومن المقرر أن يتضمن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للمستشار لاشين يعقبها النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمتضمنة عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة أجريت فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسبة المشاركة في التصويت، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وكذا ما حصل عليه كل مرشح في تلك الانتخابات، وأسماء الفائزين، والمرشحين الذين لم يصلوا لنصاب الأغلبية المطلقة (50+1 من الأصوات الصحيحة) وسيخوضون جولة الإعادة.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.