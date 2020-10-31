مؤسسة أبو العينين تشارك أهالي ميت عقبة احتفالاتهم بذكرى المولد النبوي وتهدي المواطنين علب حلوي

شاركت مؤسسة أبو العينين، للنشاط الخيري والثقافي، أهالي ميت عقبة، احتفالاتهم بذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة الدينية العظيمة، التي يحتفي بها العالم الإسلامي في كل عام.
وقام مكتب خدمة المواطنين، بمؤسسة أبو العينين، بتوزيع عدد من علب الحلوى على أهالي ميت عقبة.
وأكدت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن المؤسسة تحرص على مدار 40 عاما، دون انقطاع، على القيام بتلك الخدمات وتقديم يد المساعدة والعون للمواطنين، والحرص على مشاركتهم أفراحهم.
من جانبهم، عبر أهالي ميت عقبة عن امتنانهم بالخدمات التي يقدمها النائب محمد أبو العينين، واهتمامه بالمنطقة كلها، مؤكدين أنه كانوا أكثر سعادة بتمثيل أبو العينين لهم تحت قبة البرلمان، ليعبر عن طموحاتهم.
يشار إلى أن مؤسسة أبو العينين قامت بتوزيع 300 ألف علبة حلوى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على الأهالي في مختلف المحافظات، على رأسها محافظة الجيزة، وذلك في إطار دعم روح التكافل الاجتماعي وإدخال السرور على الأهالي.
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