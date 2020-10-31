ندعو بالسلامة للجميع.. دير السريان يعتذر عن عدم استقبال الراغبين في فترات الخلوة الروحية اعتبارا من غد

أعلن دير السيدة العذراء مريم "السريان" بوادى النطرون برئاسة نيافة الأنبا متاؤس أسقف، ورئيس الدير، اعتذاره عن عدم استقبال الراغبين في فترات الخلوة الروحية.

وذكر دير "السريان" في بيان صادر اليوم، السبت، جاء فيه، "يعتذر الدير عن عدم استقبال الشباب والأباء الكهنة لقضاء فترات خلوة بالدير، اعتبارا من غد الأحد الأول من نوفمبر، نظرا للظروف الحالية ونطلب من الرب سلامة للجميع".

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كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت مجموعة من الإجراءات الجديدة؛ في ظل متابعة الوضع الصحي الخاص بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرّر العمل بما يلي اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، حيث تقرر استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 % من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة).

كما قررت الكنيسة تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، مع امكانية تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية، وينطبق ذلك أيضًا على صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.