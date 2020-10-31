صلاح حسب الله : الانتباه لرسائل السيسى يضمن الحفاظ على أمن واستقرار مصر

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية الرسائل التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات والمتاحف الجديدة اليوم، لاسيما تحذيره مجددًا من عدم الاستقرار، وتأكيده أن نتائجه تعنى ضياع الدولة وتدميرها وهدم مستقبلها.





وناشد "حسب الله"، فى بيان له اليوم السبت، جموع المصريين إعطاء أكبر اهتمام لهذه الرسائل للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، معربا عن ثقته التامة فى قدرة الشعب المصرى العظيم على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تحاك ضد مصر من قوى الشر والضلال والإرهاب.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، يجب على الجميع أن يعى تأكيد الرئيس السيسى على أن أحداث عام 2011 كان لها تأثير كبير على قطاع الآثار، وكما قال "الأمر لا يتوقف على وقف العمل فى التطوير فقط، وممكن يكون فيه فقد لآثار وممكن نقول حصل تهريب كبير وده مش وقته للكلام ولكن عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة، بكرر الكلام كتير وهفضل أكرره لمصر ولغير مصر وخلى بالكم من البلاد ونتائج عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها".

وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، إتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى، أن عدم الاستقرار الذى شهدته البلاد نتيجة أحداث عام 2011 كان له تأثير سلبى على كل القطاعات بما فيها قطاع الآثار وتطوير المتاحف، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى على أن الجامعات التى نسعى إلى إقامتها ليست مجرد خرسانات ولكن نعمل على إنشاء جامعات مصرية بمواصفات ومعايير عالمية وأن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين جودة التعليم ونسعى إلى تعليم يناسب أملنا وأحلامنا فى مصر، فلدينا الآن فى مصر 72 جامعة باختلاف أنواعها، وإذا كان من المتوقع أن نصل خلال عام 2032 إلى 125 مليون شخص بالتالى نحتاج إلى 125 جامعة.