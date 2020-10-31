- 1/3
- 2/3
- 3/3
ويخدم المعسكر قرابة 5 آلاف أسرة فى محافظات مختلفة، وعلى مدار العام بمنح دراسية، وكراتين المواد الغذائية، والملابس، والأثاث، ومنتجات العناية الشخصية، ومستلزمات المدارس.
وتلقى هذه الخدمة اهتمامًا خاصًّا من البابا تواضروس الثانى منذ بدايتها فى عام 2002، ويحرص قداسته على توجيه رسالة خاصة للتشجيع على المشاركة فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. انتهاء معسكر عمل كنيسة العذراء بالفجالة لخدمة الفقراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.