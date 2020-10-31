صور .. انتهاء معسكر عمل كنيسة العذراء بالفجالة لخدمة الفقراء 

ويخدم المعسكر قرابة 5 آلاف أسرة فى محافظات مختلفة، وعلى مدار العام بمنح دراسية، وكراتين المواد الغذائية، والملابس، والأثاث، ومنتجات العناية الشخصية، ومستلزمات المدارس.

وتلقى هذه الخدمة اهتمامًا خاصًّا من البابا تواضروس الثانى منذ بدايتها فى عام 2002، ويحرص قداسته على توجيه رسالة خاصة للتشجيع على المشاركة فيها.