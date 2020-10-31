العدل : إطلاق خدمات التوثيق فى 20 مكتبا بريديا بعدة محافظات

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن إطلاق خدمات التوثيق من داخل 20 مكتباً بريدياً، وذلك فى إطار خطة الوزارة الهادفة، للتيسير على جمهور المواطنين من طالبى خدمات التوثيق، بالتوسع فى أماكن تقديمها وتقريبها إليهم.





ويأتى إطلاق هذه الخدمات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد. وشملت أماكن إطلاق خدمات التوثيق فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، ليرتفع عدد المقرات البريدية التى تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 68 مقرا منتشرة بربوع الجمهورية. كما افتتحت وزارة العدل 7 مقرات لفروع توثيق، منها فرعين جديدين بضواحى بنى سويف وبمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، و5 فروع تم تطويرها إنشائياً وتقنياً، وهى فروع: أكتوبر أول، ومأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبو تيج، وبأبنوب محافظة أسيوط، وتوثيق مطوبس بكفر الشيخ، وشربين بالدقهلية، وجميعها تعمل بنظام الشباك الواحد تسهيلا للإجراءات واختصاراً لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

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