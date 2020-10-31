الكشف على 3.3 مليون شخص ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود، إنه تم الكشف الطبى على 3 ملايين و381 ألفا و113 شخصا، ضمن حملة 100 مليون صحة، لعلاج الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة وغير السارية ودعم صحة المرأة والفحص المبكر لأورام الثدى، والتى شهدت إقبالًا غير مسبوق فى جميع مراكز المحافظة.





وأضاف مسعود، فى بيان اليوم السبت، إنه تم توقيع الكشف الطبى وسط اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا، إذ التزم المترددون على الحملة والفرق الطبية بالتباعد الاجتماعى وبغيرها من الإجراءات، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية فى جميع الإدارات الصحية والعيادات الطبية وتزويدها بالمستلزمات الطبية مع تخصيص مستشفى ههيا المركزى وفاقوس النموذجى لإحالة الحالات المرضية التى تحتاج لمزيد من الفحص والجراحات. وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبى للعلاج من الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوى، وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمبادرة وتوصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم.

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