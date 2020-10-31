وزير الزراعة يتفقد مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين بالغربية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه د. طارق رحمي محافظ الغربية والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مركزي تجميع الألبان بقرية نشيل وابشواي الملق بمركز قطور.

واستمع "القصير"، الى عرض يوضح أهم الخطوات التي تتم داخل المراكز بداية من التبريد الذي يتم خلال ساعة والوصول لدرجة حرارة منخفضة لوقف نمو الميكروبات، وكل مركز يحتوي على ٣ تانكات بإجمالي طاقة استيعابية في اليوم من ٦٠ ل ١٠٠ طن وذلك بحسب المواسم الصيفية أو الشتوية .

وزير الزراعة أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتحسين جودة مراكز تجميع الألبان لضمان جودتها حفاظا على صحة المواطنين مشيدا بالإجراءات المتبعة داخل هذه المراكز ومطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء، مما يمكننا الحصول على الشهادات الدولية من أجل التصدير للخارج، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى تطوير 200 مركز لتجميع الألبان خلال الثلاثة أشهر القادمة من إجمالي 826 مركزا على مستوى الجمهورية مؤكدا أن مراكز تجميع الالبان تستفيد من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة المسيرة 5%.

ومن جانبه أشار رحمي إلى أن المحافظة تستهدف وصول كل أماكن التجميع لهذا المستوى وإنتاج ألبان صحية وآمنة، باستخدام التقنيات الحديثة، مضيفا أن ستصبح قطور واحدة من أكبر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر انه يوجد في محافظة الغربية حوالي 266 ألف رأس ماشية و 350 مركزا لتجميع الألبان.

كما تفقد وزير الزراعة ومحافظ الغربية أحد المشروعات الخاصة، بالصوب الزراعية، والتي ينفذها عدد من الشباب بالمحافظة، كنموذج للاستثمار الزراعي، لانتاج المحاصيل باستخدام الاساليب والنظم الزراعية الحديثة، بما يساهم في ترشيد استخدام المياه، وزيادة الانتاجية، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

واختتم وزير الزراعة ومرافقوه جولتهم بالمحافظة، بتفقد احدي مصانع عجينة الياسمين بقرية شبرا بلولة بمركز قطور، والذي ينتج مستخلصات زهرة الياسمين، لاستخدامها في المستحضرات المختلفة.

وكان وزير الزراعة بدأ جولته صباح اليوم لمحافظة الغربية بافتتاح الإدارة البيطرية بكفر الزيات ومركز الارشاد الزراعي بصناديد .