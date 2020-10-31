أهم الأخبار.. افتتاح جامعة الملك سلمان.. عصام الحضري في الوداد المغربي.. ارتفاع أسعار الذهب

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات ، والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يشهد افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بشرم الشيخ

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، ووصل الرئيس السيسي مقر افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات الأخرى في شرم الشيخ.. للمزيد اضغط هنا

خاص.. عصام الحضري يقترب من تدريب حراس مرمى الوداد المغربي

أكدت مصادر خاصة في فريق الوداد البيضاوي المغربي، أن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، اقترب من تولي تدريب الحراس بالفريق.. للمزيد اضغط هنا

خاتم ألماس.. شاهد شبكة بشرى بعد خطبتها أمس

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قصير من كواليس حفل خطبة الفنانة بشرى، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.. للمزيد اضغط هنا

27 قتيلا و804 جرحى وآلاف المشردين.. شاهد لقطات لـ زلزال تركيا المدمر

قُتل 27 شخصًا وجُرح أكثر من 804 آخرين وشُرد الآلاف؛ عقب انهيار أكثر من 20 مبنى في تركيا؛ بسبب الزلزال المدمر الذي يبلغ قوته 7 ريختر، وحدث بعده 470 هزة ارتدادية.. للمزيد اضغط هنا

تونس تعتقل إرهابيا ظهر في فيديو أعلن خلاله تبني أنصار المهدي هجوم نيس

اعتقلت السلطات التونسية ، شخصين ظهرا في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا خلاله تبني تنظيم "أنصار المهدي" الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية.. للمزيد اضغط هنا

الرئيس السيسي: نحتاج إلى 100 جامعة لتحسين التعليم .. وهندفع الثمن حال عدم الاستقرار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة، موضحا أن الدولة فقدت العديد من الآثار خلال أحداث يناير 2011.. للمزيد اضغط هنا

بسبب ارتفاع السعر العالمي.. جنيهان ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم السبت 31 أكتوبر 2020

ارتفع سعر الذهب اليوم، السبت، 31 أكتوبر 2020 فى مصر، بقيمة جنيهين؛ على خلفية ارتفاع محدود بقيمة 4 دولارات في السعر العالمية للأوقية، والتى ارتفعت من 1874 إلى 1878 دولارا، وهو ما أثر على الذهب فى مصر ليرتفع جنيهين بجميع الأعيرة.. للمزيد اضغط هنا

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور

أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت مقطعا مصورا لطفل يقود سيارة واستوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور.. للمزيد اضغط هنا

حملات شبابية للقضاء على الطلاسم والأعمال السفلية بمقابر بني سويف.. فيديو وصور

كثير من الناس لا يؤمنون بالسحر والشعوذة، ومعظم ممارسي هذه الطقوس، دجالون امتهنوا الاحتيال على الناس واللعب على أوتار احتياجاتهم ورغباتهم العسيرة والملحة، ولكن هناك آراء أخرى تجزم بحقائقها وتأثيراتها، ونتائجها، وعلى رأس أصحاب هذه الآراء، المؤسسات الدينية.. للمزيد اضغط هنا