التعليم : التجاوز فى حق أى معلم أمر مرفوض تمامًا

وشدد حجازى على أن الوزارة ستقدم الدعم القانونى لعبدالمنعم سعد السنبختى المعلم بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، الذى تعرض لاعتداء من قبل أحد أولياء الأمور بآلة حادة مما نتج عنها إصابته بجرح عرضى بالبطن وإصابة بالقدم اليسرى.

جاء ذلك خلال زيارة حجازى اليوم، للمعلم ناقلا له رسالة وزير التربية والتعليم إلى المعلم بتمنى الشفاء العاجل له.

وفى سياق متصل، تفقد نائب الوزير سير العملية الدراسية بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدرسة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

رافق نائب الوزير فى الجولة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من قيادات التربية والتعليم فى المحافظة.