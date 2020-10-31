الأنبا مكارى يحصل على ماجستير القراءات الكنسية فى الصوم 

حصل الأنبا مكارى أسقف عام كنائس شبرا الجنوبية، وأستاذ مادة اللاهوت الطقسى المعاصر بمركز القديس مرقس الرسول للدراسات الليتورجية القبطية، والأستاذ بقسم العبادة والليتورجية بالكلية الإكليركية أيضًا، على درجة الماجستير، عن رسالة بعنوان"القراءات الكنسية الليتورجية خلال الصوم الاربعينى المقدس من خلال المخطوطات القبطية الصعيدى والبحيرى".





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