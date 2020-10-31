تفقد سفير كرواتيا بالقاهرة تومسلاف بوشنياك، اليوم السبت، المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربى وقام برحلة فى سماء الأقصر، عبر رحلات البالون الطائر المميزة، حيث حلقت رحلة السفير الكرواتى فى السماء لمدة نصف ساعة للاستمتاع بسحر الآثار المصرية القديمة فى غرب المحافظة من الأعلى.





وأشاد سفير كرواتيا، بعظمة الحضارة المصرية وآثارها الشامخة على مر العصور، وبطقس الأقصر ونيلها، معربًا عن سعادته برحلة المنطاد الطائر التى استقلها هو وأفراد أسرته. وأكد مدير أرض إقلاع البالون بالأقصر محمد محسن الحسينى، أنه تم تطوير أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى بالأقصر، بتحسين كافة الأمور المتعلقة بخدمة ودعم وتأمين الرحلات والسائحين، حيث شملت التجهيزات تجميل ورفع كفاءة أرض مطار البالون وتركيب الكاميرات والإضاءة المختلفة التى شملت المطار بالكامل، وكذلك إجراء الصيانة اللازمة قبل عودة الرحلات من جديد. وقد شهدت سماء الأقصر فى مطلع أكتوبر الماضى، عودة أولى رحلات البالون الطائر لأول مرة منذ توقف دام 7 شهور، نظرًا لأزمة فيروس كورونا حول العالم، حيث شهدت أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى فى المحافظة، خلال الأيام الماضية الانتهاء تمامًا من وضع اللمسات النهائية، وذلك بفحص التجهيزات النهائية وأعمال التطوير بأرض المطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير كرواتيا بالقاهرة يزور المناطق السياحية والأثرية بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.