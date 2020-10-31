وكان اللواء محمد إبراهيم، قد انضم لحزب الوفد حتى نال منصب مساعد رئيس الحزب. جدير بالذكر أنه منذ بضعة أيام غاب إبراهيم عن الدائرة لظروف مرضه وإصابته بفيروس كورونا، التى حالت دون حضوره مع ناخبى الدائرة ليعلن أهله منذ قليل وفاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة اللواء محمد إبراهيم المرشح بدائرة القناطر بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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