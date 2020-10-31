قال مرشح حزب المصريين الأحرار ببورسعيد عن الدائرة الثانية "المناخ والزهور والجنوب"، إبراهيم عشرى، إنه يسعى فى المقام الأول لخدمة الشباب وتنظيم الحاضر من أجل مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الشباب هم بناة المستقبل بالأمل والعزيمة لتنظيف الماضى.





وانطلقت مسيرة شعبية حاشدة بقرية أم خلف بجنوب بورسعيد، لاستقبال المرشح إبراهيم عشرى، ودعوة الناخبين للتصويت لصالح مرشح حزب المصريين الأحرار ببورسعيد عن الدائرة الثانية "المناخ والزهور والجنوب" إبراهيم عشرى، فى الانتخابات البرلمانية القادمة يومى السابع والثامن من نوفمبر. واصطحب المؤيدون المرشح رقم 14 رمز كرة القدم بجنوب بورسعيد، بالتعاون مع شباب حملته الانتخابية، بجولة بقرية أم خلف والرضوان والفتح ومنطقة الشادر ببحر البقر، مطالبين المواطنين بدعم وتأييد المرشح ابراهيم عشرى. وفى كلمته للمواطنين وجه عشرى، الشكر لأهالى جنوب بورسعيد على دعمهم وثقتهم الغالية، وطالبهم بأن تظل روح الحماسة والأمل بمستقبل أفضل مبنى على تنظيف الماضى وتنظيم الحاضر، حتى يسطر التاريخ تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، متعهداً بألا يتخلى يوماً عن بورسعيد وشعبها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. مرشح المصريين الأحرار بجنوب بورسعيد : الشباب بناة المستقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.