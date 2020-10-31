مندوب مصر يوضح جهود القاهرة خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقى

وأشار عبد الخالق - فى بيان للخارجية - إلى أن المجلس اهتم خلال الرئاسة المصرية بدعم اتفاق السلام السُودانى المُبرم يوم 3 أكتوبر الماضى، وتناول عدداً من الترتيبات التى من شأنها دعم السُودان الشقيق خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وخاصة فيما يتعلق برفع العُقوبات عنه ومُساندة التعافى الاقتصادى.

وأضاف أن الرئاسة المصرية للمجلس، شهدت أيضاً إنهاء تطبيق العقوبات على دولة مالى واستعادتها لعضويتها الكاملة بالاتحاد الإفريقى، حيث إنه من شأن استعادة الاستقرار والهدوء بمالى تعزيز جهود مُكافحة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقى.

ونوه المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الإفريقى بعقد مجلس السلم والأمن، بمُبادرة مصرية، لأُولى جلساته لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب، وأثرها على السلم والأمن بإفريقيا، حيث تم خلالها إحاطة الدول الأعضاء بمدى خطورة هذا الملف وما يُمثله من تهديد مُقلق للاستقرار والسلام بربوع القارة.

وفى سياق مُتصل، بدأ مجلس السلم والأمن هذا الشهر النظر فى الجوانب المُختلفة لمُقترح تشكيل قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب، فى إطار القوة الأفريقية الجاهزة، وهى الفكرة التى كان تم التوافق على دراسة سُبل تنفيذها خلال رئاسة السيد رئيس الجُمهورية للاتحاد الإفريقى.

وذكر السفير المصرى أن تعاطى المجلس مع قضايا السلم والأمن امتد ليشمل أبعاداً جديدة، تقوم على توفير البيئة المُواتية لمنع تفجر الصراعات والحيلولة دون تجدد اندلاعها، آخذاً فى الاعتبار ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات على مُستوى القادة الأفارقة.

وأشار فى هذا الصدد إلى عقد جلسة خلال الرئاسة المصرية، لاستعراض التقدم المُحرز على صعيد تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات فى القارة، وجلسة تفاعلية أخرى مع لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، بغرض تبادل الخبرات والدروس المُستفادة فيما يخص دعم الدول التى خرجت لتوها من صراعات مُسلحة.

وأضاف أن الجلستين شهدتا اهتماماً واسعاً باستضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات.

وأبرز عبد الخالق كذلك تناول الرئاسة المصرية للمجلس مسألة وضعية حقوق الإنسان فى سياق الصراعات المُسلحة، وخاصة وضعية المرأة وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن بمُوجب قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذى احتفى المجلس بالذكرى العشرين لاعتماده، وطالب باتخاذ تدابير فعالة لمواصلة توسيع مُشاركة المرأة فى جهود بناء وحفظ السلام والوقف الفورى لكافة صور العنف والانتهاكات ضد المرأة.

كما أشار إلى أن المجلس واصل أيضاً عقد الحوار التشاورى الذى يجمعه بلجنة الاتحاد الأوروبى للشؤون السياسية والأمنية، والذى ركز هذا العام على التطورات فى منطقة الساحل الإفريقى والصُومال والسُودان، وتوافقت خلاله الآليتان على إصدار بيان مُشترك يستعرض أوجه التلاقى بين المواقف الأفريقية والأوروبية إزاء عدد من التحديات التى تُواجه السلم والأمن بإفريقيا.

وأوضح المندوب الدائم المصرى أن الجهود التى بذلتها الدبلوماسية المصرية فى قيادة واحد من أهم أجهزة صناعة القرار الإفريقية، كانت محل تقدير كبير وإشادة واسعة، لا سيما فى ظل التحديات المُقترنة بتدابير احتواء جائحة فيروس كورونا المُستجد، وتأثيرها على منظومة العمل مُتعدد الأطراف بما فى ذلك العمل داخل الاتحاد الإفريقى.