لجنة تسويق السياحة: افتتاح المتاحف وانتهاء مشروع الأهرامات دلالة على قوة مصر في تنمية مقدراتها

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية اليوم، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتحفين جديدين و تطوير متحف المركبات ، هو إثراء لصناعة السياحة بوجه عام ، و السياحة الثقافية بوجه خاص، كذلك إعلان د.خالد العناني وزير السياحة والاثار، عن الانتهاء من مشروع تطوير الأهرامات، بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم من جائحة كورونا و أثرها السلبي علي صناعة السياحة ، يعدد دلالة قوية علي إرادة مصر في تنمية مقدراتها ، و قوتها الناعمة.
وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، إن صناعة السياحة تأثرت كثيرا نتيجة الجائحة ، لكن مع خروج العالم من تلك الأزمة ، و رفع قيود السفر ، سيكون المقصد المصري جاذبا للسائح المرتقب آنذاك؛ نتيجة للجهود المبذولة من جانب الدولة ممثلة في دعم القيادة السياسية لصناعة السياحة ، و الدوري المنهجي و العلمي لوزارة السياحة و الآثار في الاكتشافات الأثرية الجديدة ، و التي تخرج لإثراء العروض المتحفي في مختلف المقاصد المصرية.
وأضاف أن المجتمع المدني السياحي ، يعد داعما و شريكا للدولة في تنمية صناعة السياحة التي تعد القطاع القادر علي خلق فرص عمل للشباب ، و تحريك عجلة الاقتصاد.
وأشار«عثمان» إلي أن لجنة السياحة الثقافية، تدرس وضع خريطة للأحداث المرتبطة بصناعة السياحة ، و الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ، و التواصل مع صناع السياحة في الدول الصديقة و المصدر للحركة إلي المقصد السياحي المصري.
كما أكد أهمية العمل من الآن؛ استعدادا لعودة الحركة عقب انتهاء أزمة كورونا ، و الاستمرار في الأنشطة الترويجية بشكل رقمي لدعم الصور الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري، خاصة مع توالي الاكتشافات الأثرية الجديدة .
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