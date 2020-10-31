المصريين الأحرار فى السويس يحتفل بنصر أكتوبر بعرض فيلم الرفاعى منسى

تزامنًا مع إحياء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، عرضت أمانة حزب المصريين الأحرار بالسويس، فيلم "الرفاعى منسى.. جيل بيسلم جيل"، وهو فيلم "3d" وثائقى وروائى عن الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى قائد المجموعة 39 قتال، والشهيد البطل أحمد منسى قائد كتيبة ١٠٣ صاعقة.





حضر العرض فريق عمل الفيلم الذى يضم فنانين مبدعين من أبناء السويس، وبحضور البطل الفدائى عبدالمنعم قناوى الملقب بـ"صقر السويس"، والمؤرخ والناقد الفنى أنور فتح الباب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، وباشر تنظيم الاحتفالية رامى عبدالباسط مساعد أمانة الشباب بالمحافظة، ومايكل عادل أمين العمل الجماهيرى بقسم السويس.

وفى كلمة البطل الفدائى عبالمنعم قناوى، بطل منظمة سيناء العربية والكاتب والمؤرخ أنور فتح الباب، كشفا عن بطولات عظيمة حدثت على أرض السويس، وتجولا بالحضورمن خلال الحديث عبر نافذة تطل على العديد من القصص القصيرة التى تحمل مشاعر تلك الفترة ما بين الحزن والفرح والحب والكراهية وبين الكلام والصمت والهزيمة والنصر.



وكرم الحزب، فريق العرض والبطل الفدائى، وتم توزيع شهادات تقدير ونسخة من كتاب الحزب "وداعا حبيبتى.. من مذكرات فدائى" للكاتبة الروائية ماريان أنور مساعدة رئيس اللجنة الأدبية بالحزب بالسويس، وبمشاركة الكاتب والصحفى رأفت إدوار رئيس اللجنة الإعلامية بالحزب بالسويس، وهو الكتاب الذى نشره حزب المصريين الأحرار العام الماضى وتم توزيعه مجانًا على شعب السويس احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة.



وأكد عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، أن الاحتفال العام الحالى بعرض الفيلم يهدف لتشجيع الشباب المبدع وأيمانا من الحزب بأهمية نشر العلم والوعى والثقافة والفن لقدرتهم على النهوض بالمجتمعات والشعوب.

أضاف فاضل، أن الشباب نجحوا فى الفيلم بتجربتهم الجديده لتوثيق وتوصيل بطولات عظيمة للجيل الحالى عن طريق فيلم 3d مع أداء صوتى للفنانين المبدعين جمع بين بطولات الكتيبة 39 قتال والبطل الرفاعى وبطولات العقيد المنسى بطريقة ابداعية وربط ابطال الماضى والحاضر حيث تناول بطولات وإنتصارات حرب أكتوبر وبطولات القضاء على الإرهاب لأن البطولات لا تنتهى ليقولوا للأجيال الحالية منكم سيأتى ابطال المستقبل.

الفيلم بطولة بطولة الفنان يوسف نور فى دور الشهيد الرفاعى، وهو رئيس اللجنة الفنية بالحزب بالسويس، والفنان أحمد هشام، والفنان على عرفة، والفنان أحمد سعيد، والفنان محمد سمير، والفنان إبراهيم بخيت، ومن إخراج الفنان المبدع أحمد أمين.