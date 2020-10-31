في نيابة الطفل الآن.. القبض على الطفل المتهم بقيادة سيارة والتعدى على شرطي مرور

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد بيانات مالك السيارة التي كان يقودها الطفل المتهم بالتعدي علي شرطي مرور أثناء استيقافة عقب قيادة سيارة والدة وأوضح المصدر أن الطفل يعرض الأن علي نيابة الطفل وتجري تحقيقاتها بشأن الواقعة.

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