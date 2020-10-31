مصر تعزي في ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل السنغالية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي في ضحايا الحادث المأساوي الذي شهد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال، في طريقها إلى جزر الكناري، مما أسفر عن وفاة أكثر من 140 شخصًا؛ فيما تُبذل الجهود لاستعادة رفات الغارقين.
وأكدت مصر مجددًا، في هذا الصدد، على ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والتي تستغل الشباب اليائس للتربح من ورائهم.
ولدى القاهرة برنامج عمل شامل يستهدف الوصول للفئات المستهدفة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعرف على المهارات والحرف التي اشتهروا بتفوقهم فيها، وذلك من أجل عرضها والترويج لها كنوع من أنواع التحفيز والتشجيع لهم وحتى يُعزز بداخلهم الإحساس بأن الدولة تولي اهتماما خاصا بهم وتعمل باستراتيجيات فاعلة على أرض الواقع.
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