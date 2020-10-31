نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وموعد إعلان أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر موقع القوي العاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020 عبر موقع وزارة القوي العاملة من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الحالية، حيث ينتظر الآلاف من العمالة المؤقتة، وعمال اليومية، موعد صرف الدفعة الرابعة من العمالة الغير منتظمة، وذلك بعد توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد صرف المنحة حتى نهاية العام بدلاً من 3 شهور فقط، وقد شهد محرك البحث جوجل ملايين عمليات البحث من المواطنين الراغبين في التعرف على موعد الصرف، وكذلك أسماء مستفيدي منحة العمالة الغير منتظمة.

أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020

من المعروف أن العمالة الغير منتظمة قد تأثرت كثيراً بالظروف الحالية التي يمر بها العالم بأكمله في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي أدي لتضرر الكثير من عمال اليومية، وأصحاب الأعمال الغير منتظمة، وقد رأت الدولة بضرورة تقديم المساعدة المالية لهذه الفئات كنوع من الدعم لهم، وقد تم صرف مبلغ 1500 لكل المستحقين خلال الأشهر الماضية بواقع 500 جنيه كل شهر، وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمد صرف العمالة لثلاث شهور أخري.

وكانت وزارة القوي العمالة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة خلال الفترة الزمنية بين 9، وحتى 15 أكتوبر، وكذلك دعن الحاصلين على المنحة السابقة بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم لضمان استمرار صرف الدفعات التالية، وقد انتهت فترة التسجيل منذ أسابيع، وبدأ العمل على حصر المستحقين للمنحة تمهداً لبدأ الصرف.

رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

أشارت وزارة القوي العمالة إلي أن أكثر من 6 ملايين مواطن قد قاموا بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة خلال فترة التسجيل، وأشارت الوزارة إلي أن عملية فحص طلبات التقديم مازالت مستمرة حتى الآن، وأنه لا صحة لما يرد من أخبار حول إعلان أسماء منحة العمالة الغير منتظمة حتى الآن، كما أكدت الوزارة إلي أن موقع القوي العمالة هي الجهة الرسمية لإعلان أسماء مستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة، وفور الانتهاء من فحص كافة الطلبات سيتم تحديد موعد الصرف لكافة المستحقين، وإعلانها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.