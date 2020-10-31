وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب منذ قليل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - توفي منذ قليل اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس الشعب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، وذلك نتيجة معاناته مع فيروس كورونا والذي أصيب به منذ أيام قليلة، وتم حجزه بأحد المستشفيات عقب إصابته بالفيروس، إلا أنه وافته المنية اليوم.

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب منذ قليل و8 معلومات عن الراحل

وقام عدد من المرشحين بمجلس النواب المصريين بنعي الراحل معربين عن خالص تعازيهم لأسرة الراحل وسائلين الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

ونذكر لمتابعينا أبرز المعلومات عن اللواء محمد إبراهيم الذي وافته المنية اليوم.

1- ترشح لمجلس النواب عام 2015 ولم يحالفه الحظ.

2- تولى منصب مدير الإنتربول المصرى.

3- شغل منصب مساعد وزير الداخلية سابقاً.

4- تولى مديراً لأمن الأسكندرية.

5- الراحل من مواليد 1954.

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6- حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس عام 1975.

7- حصل على دبلومة العلوم العسكرية.

8- تم تعيينه في قسم شرطة قصر النيل وذلك برتبة ملازم، ثم تدرج بعد في العمل من ضابط منوب ثم رئيس دورية ثم رئيس نقطة شرطة ثم رئيس تحقيقات ثم نائب لمأمور قسم شرطة قصر النيل.