نجاح أول عملية استئصال لـ أورام عظام تحت مظلة التأمين الصحى ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول عملية استئصال لأورام العظام، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لشاب يبلغ من العمر 38 عامًا بمستشفى التضامن، التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.





وأشارت الهيئة إلى أن الفريق الطبى بمستشفى التضامن ببورسعيد، تمكن من إجراء العملية للمريض، حيث إنه يعانى من ورم سرطانى بالرئة، مع وجود ثانويات بالمخ وكسر مرضى بعنق عظمة الفخذ اليسرى، وعليه تم استئصال الثانويات بعنق عظمة الفخذ مع كحت التجويف الداخلى لعظمة الفخذ اليسرى، مع استعواض مفصل الفخذ بنصف مفصل ثنائى القطبين أسمنتى، وملء القناة والتجويف العظمى لعظمة الفخذ بالأسمنت الطبى، وتمت العملية بنجاح.

وأضافت أنه أجرى العملية الجراحية نخبة من أطباء جراحات العظام بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، وهم: د. محمد فاروق أستاذ واستشارى جراحات أورام العظام، د. مصطفى عبدالعزيز طبيب أخصائى العظام، د. محمود جمال طبيب أخصائى العظام، ود. أحمد خميس أستاذ واستشارى التخدير جامعة عين شمس.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، سبق وأشارت إلى أنه تم إنشاء عيادة جديدة لعلاج أورام العظام بمستشفى التضامن ببورسعيد، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم فريق طبى ذو مهارة وكفاءة عالية، حيث أن التعامل مع حالات أورام العظام يحتاج إلى تقنيات وأجهزة خاصة ودقيقة، بالإضافة إلى فريق طبى مميز لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة وعلى أعلى مستوى، ووفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل الجديد.

فيما لفتت الهيئة إلى أن إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من خلال مستشفى التضامن ببورسعيد، لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، خلال الربع الأول من العام الثانى لتطبيق المنظومة الجديدة "يوليو – سبتمبر 2020"، بلغت 27 ألفًا و100 خدمة طبية وعلاجية، شملت 10آلاف و951 كشفًا بالعيادات الخارجية للمستشفى، فى تخصصات "العمود الفقرى، المفاصل، الأورام، الجهاز الهضمى، باطنة عامة".

كما تمضنت الخدمات العلاجية، 15 ألفًا و769 فحصًا طبيًا ومعمليًا، بالإضافة إلى 380 عملية جراحية ما بين عمليات متقدمة وذات مهارة ومتوسطة وكبرى وذات طابع خاص، كما أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 55 أسِرة داخلى و17 عناية كبار و3 غرف عمليات.