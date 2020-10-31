هاني شاكر لـ"صوت الأمة": حكم حبس مطرب المهرجانات رد اعتبار لهيبة النقابة وأعضائها

أكد الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية، هو انتصار للنقابة ومجلسها وكل العاملين بالنقابة والشئون القانونية وكل أعضاء الجمعية العمومية.

وقال شاكر في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن الحكم جاء بعدما تابعت الشئون القانونية فى نقابة الموسيقين ما قام به "حمو بيكا"، حينما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة، وقامت بتحريك دعوى قضائية ضده، بعدما أهان النقابة، واتهم أعضائها بأنهم مرتشين، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء، مشدداً على أن الحكم دليل على مكانة وهيبة النقابة.

كانت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، قد عاقبت مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وإن "بيكا" يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.