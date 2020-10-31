بالمعدول: فوضى الألقاب فى المجتمع المصرى تسبب النصب على المواطنين

قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن السنوات العشر الأخيرة، شهدت فوضى للألقاب فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن هناك أشخاص يمنحون أنفسهم مسميات خادعة، وقد يبنى البعض عليها أنواع من النصب والاحتيال.





وفى حلقة جديدة من برنامج بالمعدول، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، تحدث شنودة فيكتور عن فوضى الألقاب فى المجتمع المصرى، مضيفا: "ناس بتدى نفسها ألقاب وبتدى نفسها وضعية وتيجى تدور على الشهادات ولا على الجامعات ولا على الأماكن اللى هما مفترض إنهم واخدين يا متلاقيش يا تلاقى أسماء غريبة". وتابع: "فى آخر 10 سنين فى المجتمع المصرى انتشرت فوضى الألقاب بكل مسمياتها وفى كل الفروع، فلان يدى نفسه لقب دكتور وده يدى نفسه لقب مستشار وده لقب مهندس، والموضة الجديدة خبير التنمية البشرية، وتقعد تدور على جاب منين خبرة التنمية البشرية مفيش". وبين: "مشكلة بنعيشها مش مجرد إن ناس بتدى نفسها مسميات وخلاص، لكن الناس بتتخدع فيها وبيتم عمليات نصب كتير جدا بالمسميات الكاذبة و الخادعة". وواصل فيكتور حديثه: "اللى إحنا نعرفه إن أى شهادة أو أى مؤهل جامعى بكالوريوس أو ليسانس، من جامعة مصرية معروفة، وإذا كان كمل دراسات عليا بيبقى مثلا دبلوم أو تمهيدى ماجستير، ماجستير، ودكتوراه، ده اللى معروف، سواء جامعات معروفة داخل مصر أو خارجها".

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