إصابة القمص روفائيل أفامينا بكورونا

يذكر أن القمص روفائيل هو تلميذ البابا كيرلس السادس، وكان أحد المرشحين للكرسى الباباوى فى الانتخابات البطريركية الأخيرة، ومن أوائل الرهبان المؤسسين لدير مارمينا مريوط بغرب الإسكندرية.

وطالب الأب الراهب القس جيروم المقارى، المسيحيين برفع الصلوات لأجله، وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.