محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع البحر الأحمر، وإغلاق طريق "الشيخ فضل -رأس غارب" من الاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين، عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.
ووجه القاضى بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما أمر بالتنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المتبعة عقب غلق الطريق.
وكلف مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التى تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقى الميكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق، وأهابت المحافظة بالمواطنين بعدم السفر على الطريق واتباع التعليمات حرصا على سلامتهم وأرواحهم.
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