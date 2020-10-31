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محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

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محمد صابر 2020-10-31 22:41 0 تبليغ

قرر أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ، يأتى ذلك عقب تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار عند الكيلو "40–60" بطريق الشيخ فضل، بالإضافة إلى وجود عاصفة ترابية. 

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع البحر الأحمر، وإغلاق طريق "الشيخ فضل -رأس غارب" من الاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين، عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.

ووجه القاضى بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما أمر بالتنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المتبعة عقب غلق الطريق.  

وكلف مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التى تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقى الميكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق، وأهابت المحافظة بالمواطنين بعدم السفر على الطريق واتباع التعليمات حرصا على سلامتهم وأرواحهم. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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