رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد ختام زيارته لبغداد

عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، والوفد المرافق له إلى القاهرة، بعد ختام زيارته التى أجراها للعاصمة العراقية بغداد اليوم، شارك خلالها فى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.





ضم الوفد المرافق لمدبولى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. وتناولت أعمال اللجنة المشتركة "المصرية-العراقية" عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة فى إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون فى المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار فى العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين. وفى ختام أعمال اللجنة تم التوقيع على 15 من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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