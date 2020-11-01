صور.. متحدثون فى صالون مكتبة مصر : الإعلام أسقط أكذوبة إسرائيل فى حرب 73

ومن المقرر أن يتواصل الصالون بجلسة شهرية يستهدف تسليط الضوء ومناقشة القضايا الإعلامية المختلفة، ومساهمة الإعلام فى بناء الدولة ومواجهة التطرف ومخططات هدم الدولة المصرية، كما سيناقش مستقبل الإعلام المصرى وتطوير رسالته.

وشارك فى الجلسة الأولى التى حظيت بحضور كبير، اللواء الدكتور محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، والدكتورة نرمين خضر أستاذ الإعلام الدولى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور.

وأدار الجلسة الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، حيث ناقش الحضور دور الإعلام فى حرب أكتوبر، وكيف استطاع المساهمة فى تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجى، واستعادة ثقة المواطن المصرى وهزيمة الإعلام الإسرائيلى.

وشهدت المناقشات تأكيد المشاركين على نجاح الإعلام المصرى فى حرب 73، حيث أكدت الدكتورة نرمين خضر فرض الرؤية المصرية والعمل وفق استراتيجية أشرف على وضعها عبد القادر حامد.

وطالبت خضر بالاستفادة من هذه التجربة فى تدعيم دور الإعلام الفترة الحالية فى دعم الدولة المصرية ومواجهة المخاطر التى تواجهها مصر.

من جهته، أكد اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق أنه مثلما استطاعت القيادة المصرية فى 73 استخدام الإعلام بحرفية، كجزء من خطة عسكرية شاملة لتحقيق النصر، فإنه فى ظل حروب الجيل الرابع التى نواجهها الآن، فإن الإعلام مازال هو السلاح الأخطر والأقوى فى حماية الدولة أو إسقاطها إذا لم تسطع استغلاله.

وأكد الغبارى أن القيادة السياسية الآن حريصة على منح الإعلام دوراً فى مواجهة المخاطر التى تهدد الدولة، من خلال العمل على نشر الوعى وتثقيف المجتمع.

من جانبه أشار الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، غلى أن الإعلام فى حرب أكتوبر نجح فى إسقاط أكذوبة أن الإعلام الاسرائيلى لا يكذب، بل أثبت الإعلام المصرى أن الإعلام الإسرائيلى لا يقدم سوى الكذب، فى ظل حرب نفسية كانت تدار لإضعاف الروح المعنوية للمصريين.

كما أشاد أيوب بالدور الذى لعبه عبد القادر حاتم وزير الإعلام فى حرب أكتوبر بوعى القائد العسكرى وحرفية المهنى بإن يجعل الإعلام سلاح مؤثر فى تحقيق النصر.

وأشار أيوب إلى أهمية دور الإعلام الآن فى رفع الوعى، قائلا: "يجب أن يعلم كل مصرى معنى الدولة وأهمية الدفاع عنها ورمزية العلم والانتماء، وكذلك مساندة الدولة وقيادتها ومؤسساتها فى عملية البناء التى تجرى الآن بجهد وطنى مخلص".

من ناحية أخرى أكد أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الصالون سيتواصل فى جلسات شهرية، وسيناقش القضايا الوطنية ليقدم رؤى مخلصة.

وشدد عدلى على أن مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدى، فتحت أبوابها للصالون، إيماناً منها بدور الوعى وأهمية الحوار المصرى، الذى يستهدف دعم الدولة المصرية، مشيراً إلى حرص الصالون على استضافة أصحاب الفكر والمفكرين والمثقفين وأصحاب التجارب الثرية.