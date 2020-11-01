إيقاف جميع الاجتماعات فى كنائس أسوان

وقرر مطران أسوان، أن تكون القداسات بالحجز وبنسبة 25%، على أن تقام مدارس الأحد بنظام حسب كل كنيسة، مع وقف صلوات الثالث والحميم وتبريك المنازل والقنديل والافتقاد،و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتقرر أن يتم تنفيذ هذه القرارات بدءا من غد الأحد أول نوفمبر.