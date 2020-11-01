وقرر مطران أسوان، أن تكون القداسات بالحجز وبنسبة 25%، على أن تقام مدارس الأحد بنظام حسب كل كنيسة، مع وقف صلوات الثالث والحميم وتبريك المنازل والقنديل والافتقاد،و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وتقرر أن يتم تنفيذ هذه القرارات بدءا من غد الأحد أول نوفمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيقاف جميع الاجتماعات فى كنائس أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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