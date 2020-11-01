انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 31 أكتوبر والإجمالي يسجل 107555 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 31 أكتوبر، وذلك وفق خطة الوزارة منذ ظهور أول حالة في مصر، حيث تقوم الوزارة بنشر بيان يومي حول تفاصيل الوباء في مصر وذلك من أجل إطلاع المواطنين أول بأول على آخر تطورات الوفيات والإصابات بكورونا في مصر.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 31 أكتوبر

وجاء تقرير وزارة الصحة اليوم على النحو التالي:

أولاً| 99 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ثانياً| 99452 حالة إجمالي الحالات المتعافية حتى اليوم، وتؤكد الصحة بشكل مستمر على خروج جميع هذه الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي عقب تلقيها الرعاية والعلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 170 حالة جديدة.

رابعاً| وإجمالي الإصابات حتى اليوم 107555 حالة.

خامساً| 8 حالات وفاه جديدة اليوم فقط.

سادساً| إجمالي الوفيات اليوم وصلت لـ 6266 حالة.

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كما تؤكد الصحة في كل بيان لها على مراقبتها للأوضاع بشأن فيروس كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية أول بأول، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.