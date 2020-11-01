فيديو .. محافظ جنوب سيناء يعلن فتح متحف شرم الشيخ اليوم مجانا 

وتابع خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، فى تغطية خاصة لافتتاح الرئيس السيسى جامعة الملك سلمان، أن متحف شرم الشيخ يضم 6 آلاف قطعة سياحية.

وأضاف خالد فودة، أن شرم الشيخ تتبأ مكانتها العالمية الجديدة وتم افتتاح متحف شرم الشيخ وجامعة الملك سلمان وعدد من المشاريع، موضحا أنه تم بناء جامعة الملك سلمان بقرض سعودى على 20 عاما.

وأشار إلى أن متحف شرم الشيخ نافذة السياحة الثقافية والتاريخية فى المدينة الساحلية، موضحا أن الأعمال فى مشروع للمتحف بدأت فى عام 2001 وتوقف عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى عام 2018، وتكلف 812 مليون جنيه

وكشف محافظ جنوب سيناء أنه تقرر فتح متحف شرم الشيخ اليوم مجانا للجميع حتى تقوم وسائل الإعلام لتصوير المتحف والآثار التى يحتويها.

واستطرد خالد فودة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتحاليل اللازمة للسياح القادمين إلى مصر للوقاية من كورونا، موضحا أنه تم اكتشاف إصابة سائحين من أوكرانيا وقمنا بعزلهم وإعادتهم بعد شفائهم، قائلا: «السياحة تمرض ولا تموت».

وكشف محافظ جنوب سيناء عن حجم الإنفاق فى سيناء من أجل تنميتها بلغت 700 مليون دولار، كاشفا عن وجود مخطط لرؤية تنموية جديدة لشرم الشيخ، مع إنشاء ميناء لليخوت لأول مرة فى المدينة ينتهى فى عامين، كما سيتم تنظيم سباق فورميلا المعروف باسم الجائزة الكبرى فى شرم الشيخ.