قالت مديرية صحة الشرقية، اليوم السبت، إنه تقرر افتتاح أقسام طبية جديدة بمستشفى الزقازيق العام، والقنايات المركزى ظهر غد الإثنين فى حضور المحافظ، بتكلفة تقديرية وصلت لـ 37 مليون جنيه.





وذكر بيان المديرية أن المشروعات ضمت مستشفى الزقازيق العام:"قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة للأطفال، والعناية المركزة للقلب، والقسطرة القلبية، والعناية المتوسطة للقلب" بتكلفة 23.6 مليون جنيه. كما شملت افتتاح عدد من الأقسام داخل مستشفى القنايات المركزى منها "العناية المركزة للأطفال، والعناية المركزة للكبار، والكلى الصناعى" بتكلفة 13.3مليون جنيه.

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