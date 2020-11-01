إعلامية كويتية: الإعلام العربي يحتاج لفلترة من الخليج للمحيط

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، حالة الفراغ التي يعاني منها الإعلام من الخليج العربي حتى المحيط الأطلسي رغم التحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة على جميع المستويات والتى تتطلب إعلاما قادرا على مواجهة التحديات.

وقالت عائشة الرشيد، لـ دوت الخليج، إنه يجب توحيد الرسالة الإعلامية بين وسائل الإعلام العربية لتحقيق الهدف المطلوب ورفع قدرات الإعلامين في وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له فلا يصح أن يتحول صحفى أو كاتب او فنان فى يوم وليلة لإعلامي يخاطب الجمهور دون إلمامه الكامل بالقضايا وامتلاكه القدرة على ربط الأحداث واستشراف المستقبل.

وأوضحت؛ أن دخول التجارة والربحية فى الإعلام جرد المهنه من معناها وهدفها السامي وتحول لمكسب مادي وفي هذه الحالة يندرج تحت مسمى الفساد الإعلامي لسيره عكس مسار التنمية .

وأشارت عائشة الرشيد، إلى أن هناك نوعا آخر من الإعلام يعرف بالإعلام المفسد وهو الذى يسعى للربح عبر استغلال أمراض المجتمع بترويج صورة مغايرة للقيم والعادات التى اعتادت عليها المجتمعات فعلى سبيل المثال هناك بعض القنوات الفضائية دون ذكر اسمها تعرض مسلسلات أبطاله من دولة عربية ويشارك فيه فنان مصري واحد مضمونه متدنيا لا يعبر عن المجتمع المصري .