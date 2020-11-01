فيديو .. رئيس الشيوخ : المجلس جاء للعمل وليس للوجاهة

وأضاف عبدالرازق -فى مقابلة خاصة مع "برنامج الحكاية" على قناة "إم بى سى مصر" مساء اليوم السبت، أن: "المجلس سواء بالشق النيابى أو بالتعيين حوى قامات وتنوعًا فكريًا وخبرات غير عادية، كما أن مجلس الشيوخ لديه اختصاصات كبيرة للغاية فى كافة المناحى على غرار المعاهدات للدولة ذات السيادة ومراجعتها وتعديل المادة أو أكثر للدستور وغيرها من المسائل التى تعتبر فى غاية الأهمية".

وحول دور المجلس فى المعاهدات الدولية قال: "إن دور المجلس أساسى حيث يقوم بإبداء الرأى فيها عن طريق الدراسة من كافة الجوانب، ويعد ذلك دورًا أصيلًا فى مراجعتها".

وعبر عن سعادته عند الاستماع للطرف الآخر، قائلا:" لابد من استجلاء كافة الآراء المتواجدة والتصويت هو المرجح فى النهاية لأى رأى".