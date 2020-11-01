رئيس مجلس الشيوخ: الكل له الحق فى إبداء رأيه وليس هناك تزكية لاتجاه أو لرأى

وأوضح، خلال حوار لبرنامج الحكاية، الذة يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن التجربة الديمقراطية فى مصر فى مرحلة جديدة وسنخرج منها بتطور نوعى فى الأداء البرلماني، معربًا عن أمله فى الحفاظ على المكتسبات الحزبية القديمة، والوصول إلى حياة حزبية حقيقية ممتعة.
وحول أولويات المجلس، قال عبدالرازق، إن: "فكرة اللائحة تأخذ حقها تماما وأفسحنا لها المجال لإعداد لائحة تصدر بقانون تنظم عملنا ونبدأ فى تسكين اللجان لأن كل عضو لابد أن يكون فى لجنة من اللجان والتى ستتولى البحث فى كافة الأمور بالمناحى المختلفة على غرار الزراعة والتجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الموضوعات؛ ونحن حريصون عند انطلاق هذه اللجان كل فى مجاله يرى الأولويات التى تخصه، كما أننا نريد مساندة الحكومة فى أدوارها".
وبشأن الملف المهم فى الحياة المصرية والتحدى الأكبر، أجاب رئيس مجلس الشيوخ قائلا: "الصحة والتعليم هما ملفان أساسيان والدولة تدلى بدلوها حسب الإمكانيات المتاحة"، مضيفا أن: "هناك أمورا بحاجة إلى تنظيم و إدارة وليست تكلفة مادية، ونحن نريد حل المسائل التى تنتهى فى أسرع وقت وتعمل على راحة الناس".
وأعرب عن أمله فى أن تتضافر جهود القطاع الخاص مع الدولة فى توفير عيادات طبية فى أماكن كثيرة.
واختتم عبد الرزاق المقابلة قائلا: "إن المنظومة القضائية بحاجة إلى تطوير؛ ونحن بحاجة إلى ما يريح القاضى والمتقاضى".
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