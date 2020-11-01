التضامن تبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر اليوم

وكان اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، قد أكد أنه استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيجرى تقسيم صرف المعاشات من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وقال إن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددها 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الأحد والإثنين الموافق الأول والثانى من الشهر، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث والرابع من نوفمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددها 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الخميس الموافق الخامس من نوفمبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من نوفمبر.