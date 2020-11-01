الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم فى هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل اليوم الأحد، نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.





كما توقع الخبراء طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الغربية، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية القاهرة - القليوبية - الجيزة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - السلوم - ومطروح - والاسكندرية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب والشلاتين ورأس ببناس و كاترين، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب البلاد (الفيوم وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر).

أما الوصف الفنى لخرائط الطقس فجاء (يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح شمالية غربية.