قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية فى 2012، غيروا نجف مسجد سيدنا الحسين، دون أى داع، وتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة بعدما تم اكتشاف عدم وجود 8 نجفات عبارة عن تحف فنية.





وأوضح طايع، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن الإخوان تعاقدوا أثناء حكمهم مع شركة تركية لترميم المسجد وغيروا الـ8 نجفات، ثم بعد ذلك اختفت الشركة تماما، والبحث ما زال جاريا عن المسروقات.

وتابع: "فيه 37 نجفة كانت موجودة داخل المسجد وتم إخفاء 8 نجفات وهذا ما اكتشفناه بعد ذلك، إذ تم توزيع بعض النجف على باقى مساجد الجمهورية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الأوقاف: الإخوان سرقوا 8 نجفات من مسجد الحسين بواسطة شركة تركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.