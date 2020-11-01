طقس اليوم.. معتدل نهارا مائلا للبرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل اليوم الأحد نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

ويكون طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الغربية، ولطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للبرودة على شمال الصعيد، ولطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية القاهرة- القليوبية- الجيزة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية- السلوم-مطروح - الإسكندرية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ورأس ببناس وكاترين، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب البلاد (الفيوم وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر).

أما الوصف الفني لخرائط الطقس فجاء (يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 20

الاسكندرية 27 21

وادى النطرون 27 19

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 24 17

سيوة 26 15

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 27 21

رفح 28 20

رأس سدر 27 21

نخل 27 19

نويبع 28 24

طابا 26 20

كاترين 25 14

الطور 28 22

شرم الشيخ 31 25

الغردقة 31 23

مرسى علم 30 23

الفيوم 28 18

بنى سويف 28 19

المنيا 28 19

أسيوط 29 19

سوهاج 30 20

قنا 31 20

الأقصر 32 20

أسوان 33 21

إدفو 33 21

أبوسمبل 32 19

الوادى الجديد 33 21

الشلاتين 33 25

ابو رماد 33 25

حلايب 32 28

رأس حدربة 33 26