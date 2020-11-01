أخبار السوشيال ميديا .. هاني رمزي يغازل جوهرة .. نجل مؤمن زكريا يحتفل بدرع الأهلي.. ومحمد رمضان يحتفل بسيارته الجديدة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:

نشر محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الفيديو محمد رمضان وهو يقود سيارته الجديدة ويستمع إلى القرآن.

نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وذلك بعد المشاركة في احتفالية تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري الـ 42

وظهر في الصورة نجل مؤمن زكريا بجوار درع الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 الذي قاد فاز بلقبة النادي الأهلي للمرة الـ42 في تاريخه.

نشر الفنان هانى رمزى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر هاني رمزي فى الصورة من خلال حفل الجونة برفقة الفنان خالد الصاوى وهو يهنئه على تكريمه فى المهرجان.

نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر في الصور برفقة زميلة اللاعب مؤمن زكريا من خلال تتويج الاهلي بلقب درع الدوري العام لموسم 2019-2020.

نشر الفنان هانى رمزى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الصورة خلال حفل ختام مهرجان الجونة برفقه الراقصة الاستعراضية جوهرة