نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 99 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99452 حالة حتى اليوم.
أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق سوهاج - سفاجا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول.
تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن التتويج بلقب الدوري وختام المسابقة بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، أمس السبت.
احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بأبناء الأزهر من الطلاب في المعاهد الأزهرية.
قال الأمين العام للحزب الديمقراطيين المسيحي، اليوم، بعد تأجيل مؤتمر الحزب الذي كان مقررًا عقده في 4 ديسمبر المقبل، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إن حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيختار زعيمًا جديدًا خلفًا لها في منتصف يناير المقبل.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قرارا بشأن صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يصطدم مع ما هو معروف عن خطط منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم الثلاثاء، جو بايدن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا .. ترامب يستفز بايدن بقرار جمهوري .. ونهاية المرأة الحديدية.. وهاني رمزي يغازل جوهرة في الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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