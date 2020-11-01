حدث ليلا .. ترامب يستفز بايدن بقرار جمهوري .. ونهاية المرأة الحديدية.. وهاني رمزي يغازل جوهرة في الجونة

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 99 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99452 حالة حتى اليوم.

أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق سوهاج - سفاجا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول.