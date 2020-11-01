نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. انخفاض معدلات السير فى الشوارع حتى 55%

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية إيمان مختار، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند طريق الواحات القادم من المريوطية والمتجه لمنزل الصحراوى، كما شهد أعلى الطريق الزراعى المتجه لنفق السلام بعض الأحجام المرورية.

محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كذلك شهد دائرى المريوطية والمتجه للمنيب بعض الكثافات، كما شهد أيضا محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحرفيين القادم من موقف العاشر من رمضان، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والمتجه لمحور الفنجرى، كما شهد مطلع كوبرة السيدة عائشة أيضا بعض الكثافات المرورية، لذلك يفضل سلوك كورنيش النيل كبديل جيد.