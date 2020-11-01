المرور : إغلاق 3 طرق باتجاه سفاجا بسبب الأحوال الجوية

وقالت الإدارة فى بيان، إنه تم إغلاق طريق سوهاج اتجاه سفاجا، وطريق قنا فى اتجاه سفاجا أيضًا، إضافة إلى غلق طرق القصير باتجاه سفاجا.
وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.
وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت أمس طريقى "المنيا – رأس غارب"، وطريق "الشيخ فضل اتجاه رأس غارب"، لوجود أمطار ورياح شديدة أعاقت حركة سير السيارات.
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