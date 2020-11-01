أقلها 20 دقيقة .. متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأحد

أعلنت السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة. ثانياً : خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالتالى: - القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة. - أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة. ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة. رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة: خط خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها.

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