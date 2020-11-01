مصر للطيران تنفي عقد شراكة مع الخطوط الكاميرونية لتأسيس شركة

نفت مصر للطيران، صحة ما تم تداوله على بعض الوسائل الاعلامية، خلال الساعات الماضية، بأن الشركة الوطنية شريك استراتيجي مع الخطوط الكاميرونية لتأسيس شركة طيران جديدة، مؤكدة عدم دقة المعلومات الواردة بهذا الخبر.

وأوضحت مصر للطيران، أن تلك المعلومات المشار إليها ليست سوي دراسات مبدئية لعدد من النقاط بافريقيا في إطار الدراسات الدورية التي تقوم بها الشركة لم ترق إلى أى مفاوضات رسمية أو دراسات جدية.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنيةمصرللطيران، وقعت خلال اليومين الماضيين مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني بمقتضاه تصبح مصرللطيران شريك استراتيجي في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية يكون مركزها الرئيسي بالعاصمة الغانية أكرا، وذلك حسب تصريحات الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والافريقي، وفي إطار سعيها الدائم من خلال تقديم كافة السبل والامكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته.