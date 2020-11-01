صور .. معسكر إيواء ومساعدات لمتضررى العقار المائل فى الإسكندرية

جهزت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، معسكرا مؤقتا بمركز شباب النصر بمنطقة إمبروزو، وذلك لإيواء الأسر المتضررة من ميل عقار "نادى الصيد".





كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد حدوث ميل مفاجئ بالعقار رقم 24 شارع نادى الصيد بمنطقة محرم بك، وانتقل مسئولي الحى وفريق الإغاثة بمديرية التضامن إلى موقع العقار. ووفقا لبيان صادر عن مديرية التضامن، اليوم الأحد، تبين من الفحص أن العقار المائل يقيم به 6 أسر بواقع 19 فردا، وتم توزيع مساعدات مالية لهم من مؤسسه التكافل الاجتماعى. وأشار البيان إلى أنه جرى توزيع وجبات غذائية وبطانية لكل فرد من المتضررين، وجارى استكمال المستندات لصرف مساعدة الإعاشة من بند الإغاثة بالمديرية.

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