وزير التنمية المحلية :85 ألف وصلة صرف صحى منزلى في 106 قري...

فى اطار جهود وزارة التنمية المحلية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الاسر الفقيرة خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً ..أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انه تم تنفيذ حوالى 85 الف وصلة منزلية للصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه فى 106 قري ومناطق فقيرة في 18 محافظة هى الجيزة والقليوبية والاسكندرية والاقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقاهرة والسويس والاسماعيلية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية واسيوط .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولايتم الاستفادة منها لعدم قدرة الاسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالى لايتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التى تنفقها الدولة على هذه المشروعات .

واشار اللواء شعراوى الى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتتولى تحصيل اعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لايزيد على 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف المنزلية للأسر الاولى بالرعاية فى باقى القرى والمراكز .