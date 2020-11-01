مصر للطيران تنفى وجود شراكة مع الكاميرون لتأسيس شركة طيران جديدة

نفت شركة مصر للطيران، ما تردد بشأن وجود شراكة استراتيجية مع الكاميرون، لتأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الكاميرونية فى العاصمة ياوندى، مؤكدة أن تلك المعلومات المشار إليها، ليست سوى دراسات مبدئية لعدد من النقاط بقارة أفريقيا فى إطار الدراسات الدورية التى تقوم بها الشركة، ولم ترق إلى أى مفاوضات رسمية أو دراسات جدية.

كانت شركة مصر للطيران وقعت الشهر الماضى، مذكرة تفاهم مع حكومة غانا بهدف تدشين شراكة استراتيجية بين الجانبين لتأسيس شركة طيران وطنية غانية متكاملة باستثمارٍ مصري غانى مُشترك، وعبر الاستفادة من الخبرة الواسعة لمصر للطيران باعتبارها أقدم ناقل جوى أفريقى، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 80 وجهة فى شتى أنحاء العالم.